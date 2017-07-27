Fas Kralı'ndan Mescid-i Aksa için acil müdahale çağrısı

Fas Kralı 6. Muhammed, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e İsrail'in Mescid-i Aksa'da bulunan tüm "yasa dışı" tedbirlerini kaldırılması konusunda "acil müdahale" edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini arttırması üzerine Fas Kralı 6. Muhammed tarafından BM Genel Sekreteri Guterres'e mektup gönderildi.

6. Muhammed mektupta, İsrail'in Mescid-i Aksa'da bulunan tüm "yasa dışı" tedbirlerin kaldırılması konusunda BM'ye "acil müdahale" etmesi çağrısı yaptı. İsrail'i uluslararası kanunlara, tarihe, kutsal mekanlara ve Mescid-i Aksa'ya saygı göstermesi ve ihlallerine son vermesi için gereken müdahalenin edilmesi gerektiğini belirten Kral, İsrail'in sistematik bir şekilde ihlallerine devam etmesinin uluslararası kanunların apaçık bir ihlali olduğunu belirtti.

"Filistin-İsrail sorununa tek çözüm yolu adil, kapsamlı uzlaşma"

Filistin-İsrail sorununa tek çözüm yolunun adil, kapsamlı ve kalıcı iki devletli bir uzlaşma olduğunu söyleyen 6. Muhammed, olayların sakinleşmesi çağrısında bulundu.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesinin aldığı kararla Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektör ve kameralar sökülerek kaldırılmıştı.