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Buradasınız : » » "Facebook'u sil" kampanyası büyüyor

"Facebook'u sil" kampanyası büyüyor

50 milyon kullanıcının hesap bilgilerini izinsiz paylaştığı ortaya çıkan sosyal medya devi Facebook’u protesto eden kullanıcılar, “Facebook’u sil” kampanyası başlattı.

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&quot;Facebooku sil&quot; kampanyası büyüyor

Hafta sonu Amerikan New York Times gazetesinde yayımlanan haberde, sosyal paylaşım sitesi Facebook’un 50 milyon kullanıcıya ait bilgileri ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasını yürüten şirkete sattığı ortaya çıkmış, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg büyük tepki toplamıştı. Facebook daha sonra bilgileri sızdıran eski şirket yazılımcısı Cristopher Wylie'nin hesabını askıya almıştı.

Facebook’un "sorumsuz" davranışına tepki gösteren bir grup sosyal medya kullanıcısı ise, Facebook’u sil" etiketiyle yeni bir kampanya başlattı.

Twitter ve diğer sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen kampanyada kullanıcılar, Facebook’un kurucusu 33 yaşındaki Mark Zuckerberg’e tepki göstererek, diğer kullanıcıları da Facebook’u kapatma konusunda teşvik ediyor.

Şimdiye kadar binlerce kullanıcı hesabını sildiğini duyururken, Facebook hisseleri 3 günde yüzde 5'ten fazla düştü ve Zuckerberg’in milyarlarca dolar zarar etmesine neden oldu.

Kaynak: İHA

Etiketler: Zuckerberg, twitter, protesto, facebook
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