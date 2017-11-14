Etiyopya'da caddeler çöp yığınlarıyla doldu

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da çöp kamyonlarının 9 gün boyunca çalışmaması nedeniyle şehrin cadde ve sokaklarında çöp tepeleri meydana geldi.

Başkent sakinleri çöp yığınlarından yayılan pis koku ve görüntüden şikayet ederken, sorunun çöp kamyonlarına ödeme yapılmaması olduğu öğrenildi.

Yönetimde yaşanan aksaklıklardan dolayı 9 gün boyunca çöp kamyonlarının ve buldozerler çalışmadı.

Caddelerde biriken çöp tepelerinden rahatsız olan sakinler ise durumun hastalığa sebep olabileceği için endişeli olduklarını dile getirdi.

Menen bölgesindeki çöp alanı yakında ayakkabı satıcılığı yapan ve ismini vermek istemeyen yerel sakin, "Çöp sebebiyle sineklerle baş etmeye çalışıyoruz. Koku sebebiyle bazı arkadaşlar burada satış yapmaktan vazgeçti." diye konuştu.

Yaklaşık 4 milyon insanın yaşadığı başkentteki çöp toplama sistemi mahallelerdeki çöp toplayıcıları ve Addis Ababa Şehir Yönetimi'nin iş birliğinde ilerliyor.

Mahalle sakinlerinin evlerinden az bir para karşılığında çöpleri alan çöp toplayıcıları, bunları cadde ve sokaklardaki çöp toplama alanlarına istifliyor. Katı Atık Yönetimi Ofisine bağlı çöp kamyonları ve buldozerler ise buradaki çöpü alarak başkentin Koshe bölgesindeki çöp toplama alanına götürüyor.

Kaynak: AA