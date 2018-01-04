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Buradasınız : » » Esed Doğu Guta'ya kara operasyonu başlattı

Esed Doğu Guta'ya kara operasyonu başlattı

Suriye'de Esed rejimi, ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya Rus desteğiyle düzenlediği hava saldırılarının yanı sıra karadan da operasyon başlattı.

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Esed Doğu Gutaya kara operasyonu başlattı

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Suriye'de Beşşar Esed Rejimi'nin dünden bu yana Rusya'nın desteğiyle yaptığı hava saldırıları şiddetlenerek sürüyor.

Rejim, öğle saatlerinde, gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Doğu Guta'ya bu kez karadan saldırdı.

Rejimin hava ve kara saldırıları, muhaliflerin geçen hafta kuşatmaya aldığı Zırhlı Araçlar İdaresinin bulunduğu Haresta ilçesinde yoğunlaşıyor.

Şam merkeze 7 kilometre mesafedeki alanın muhaliflerce çevrelenmesi üzerine Rusya, rejime hava desteği vermeye başlamıştı.

Esed rejiminin İbrahim Debraha, Habib Yunus, Ali Dib ve Hasan Kurdi isimli 4 generalini Haresta'daki çatışmalarda kaybettiği öğrenildi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları ise, dün geceki saldırılarda ölen sivillerin sayısının 27'ye çıktığını bildirdi.

Rejim ve muhalifler arasında bölgede çatışmalar devam ediyor.

Şam'ın doğusunda yaklaşık 400 bin sivilin 5 yıldır ablukada tutulduğu Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde 5 Mayıs'ta gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak bu tarihten itibaren rejimin saldırıları artarken, ablukası da sıkılaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, rejim, kara harekatı, hava saldırısı, Esed, Doğu Guta
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