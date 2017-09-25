  • 25 EYLÜL 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.518
    EURO 4.178
  • BIST 102452.77
    ALTIN 146.308
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Eroğlu: Referandumda 'evet' çıkması yeni huzursuzluklar yaratacak

Eroğlu: Referandumda 'evet' çıkması yeni huzursuzluklar yaratacak

KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, "Referandumla başlayan gerginlik 'evet' çıkması halinde yeni huzursuzluklar yaratacak." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Eroğlu: Referandumda evet çıkması yeni huzursuzluklar yaratacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılan referandumla başlayan gerginliğin "evet" çıkması durumunda yeni huzursuzluklar yaratacağını söyledi.

Eroğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan'ı makamında kabul etti. Eroğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Tuğgeneral Algan'ı bu görevde görmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, Algan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kabulde, IKBY'deki tartışmalı referanduma değinen Eroğlu, Türkiye'nin IKBY'deki referanduma tavrını net şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.

Referanduma karşı çıkan devletlerin tavrının ne olacağını bekleyip görmek gerektiğini ifade eden Eroğlu, referandumla başlayan gerginliğin "evet" çıkması halinde yeni huzursuzluklar yaratacağını belirtti.

Eroğlu, Türkiye'nin sınırlarındaki huzursuzlukların sona ermesi temennisinde de bulundu.

Etiketler: KKTC, 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER