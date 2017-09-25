Eroğlu: Referandumda 'evet' çıkması yeni huzursuzluklar yaratacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılan referandumla başlayan gerginliğin "evet" çıkması durumunda yeni huzursuzluklar yaratacağını söyledi.

Eroğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan'ı makamında kabul etti. Eroğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Tuğgeneral Algan'ı bu görevde görmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, Algan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kabulde, IKBY'deki tartışmalı referanduma değinen Eroğlu, Türkiye'nin IKBY'deki referanduma tavrını net şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.

Referanduma karşı çıkan devletlerin tavrının ne olacağını bekleyip görmek gerektiğini ifade eden Eroğlu, referandumla başlayan gerginliğin "evet" çıkması halinde yeni huzursuzluklar yaratacağını belirtti.

Eroğlu, Türkiye'nin sınırlarındaki huzursuzlukların sona ermesi temennisinde de bulundu.