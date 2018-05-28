Ermenistan'da oyuncak balon paniği

Ermenisyan'ın Nor Amasia Köyü'nde yaşayan halk, dün üzerinde basit bir kamera bulunan balonu Ermenistan İstihbarat Servisi yetkililerine teslim etti. Bazı ulusal yayın kuruluşlarında balonun, Türkiye'den "keşif" için gönderildiği iddia edildi.

Çin malı oyuncak çıktı

RIA haber ajansına göre, istihbarat servisi yetkilileri incelemelerinin ardından, balonun başkent Erivan'daki dükkanlarda satılan Çin malı basit bir oyuncak olduğunu açıkladı. İstihbarat servisinin açıklamasında, balonun tehlike arz etmediği belirtildi.