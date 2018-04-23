Ermenistan Başbakanı Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan baskılara dayanamadı. 11 gün süren protesto gösterilerinin ardından bugün istifa ettiğini açıkladı.

Sarkisyan yaptığı açıklamada, "“Ermenistan’ın tüm vatandaşlarına sesleniyorum. Genç, yaşlı ve kadınlara hitap ediyorum. Günlerden beri “Sarkisyan git” diyenlere, Ermenistan şehir ve kasaba sokaklarında düzeni korumaya çalışan güvenlik güçlerine ve ordu mensuplarımıza sesleniyorum. Nikol Paşinyan haklıymış. Hatalı olan bendim. Gerçi içinde bulunduğumuz durumdan birkaç çıkış yolu vardı. Ancak ben bu yollara baş vurmayarak görevimden ayrıldığımı sizlere duyurmak istiyorum.” dedi.

Ne olmuştu?

Serj Sarkisyan, ikinci döneminin sonuna geldiği Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra başbakan olma niyetinin olmadığını ifade etmiş ancak 17 Nisan Salı günü parlamentoda Başbakan seçilmişti.

Sarkisyan'ın istifa etmesini isteyen halk protesto gösterilerine başlamıştı.

Gösterilerin başındaki muhalif lider Nikol Paşinyan, Başbakan Serj Sarkisyan'la bir televizyon programında bir araya gelmiş, Sarkisyan, muhalefeti "şantaj yapmakla" suçlayıp yayını terk etmişti.

Bugün de Ermenistan'ın başkenti Erivan'da askeri üniformalı yüzlerce kişi, hükümet karşıtı protestolara katıldı.

Her geçen gün büyüyen gösterilerde, son 2 günde gözaltına alınanların sayısı 300'ü buldu.

Öte yandan, dün gözaltına alınan protestocuların lideri milletvekili Nikol Paşinyan da serbest bırakıldı.

Kaynak: TRT Haber