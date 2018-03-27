Dünyadan Rusya'ya casus tepkisi

Rusya'yı, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının sinir sistemini etkileyen bir kimyasal kullanarak zehirlenmesinden sorumlu tutan İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etmesiyle başlayan tepki, dünya genelinde yankı buldu.

İlk sınır dışı açıklamaları ABD ve Kanada'dan geldi

İngiltere'yle ilk dayanışma gösteren ülke ABD oldu. ABD yönetimi, Rusya'nın 48'i Washington'da, 12'si Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği'nde görev yapan toplam 60 diplomatını sınır dışı etme ve Seattle'daki Rus Konsolosluğu'nu kapatma kararı aldı. ABD, diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 7 günlük süre tanıdı.

ABD ile hemen hemen eş zamanlı olarak Kanada da "alçak, hain ve sorumsuzca" dediği saldırıyı kınayarak 4 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

16 AB ülkesinden tepki geldi

ABD ve Kanada'nın ardından Avrupa Birliği'nden (AB) tepki gecikmedi. Olağanüstü basın toplantısı düzenleyen AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, 14 AB ülkesinin de Rus diplomatları sınır dışı edeceğini duyurdu. Tusk, gelecek günlerde diğer AB ülkelerinden de sınır dışı kararları gelebileceğini ve ilave önlemin alınabileceğini kaydetti. Açıklamanın ardından 2 AB üyesi daha sınır dışı kervanına katıldı.

AB Liderler Zirvesi'nde, Rusya'nın zehirlenmeden sorumlu olduğuna işaret eden ve ülkeyi kınayan birlik üyeleri, art arda İngiltere ile dayanışma gösterdiklerini ve ülkelerindeki Rus diplomatları sınır dışı ettiklerini açıkladı.

Rus diplomatları sınır dışı eden AB üyeleri ve sınır dışı edilecek diplomat sayısı şöyle:

Fransa, Almanya ve Polonya 4; Çekya ve Litvanya 3; Danimarka, İtalya, Hollanda ve İspanya 2; Hırvatistan, Romanya, Estonya, Finlandiya, Macaristan, Letonya ve İsveç 1.

Belçika ve İrlanda gün içinde konuyla ilgili kararlarını açıklayacaklarını belirtirken; Avusturya, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Portekiz bu etapta Rusya'ya karşı bu tür bir önlem almayı düşünmediklerini açıkladı.

AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden ise Ukrayna 13, Arnavutluk 2, Makedonya ve Norveç 1 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıkladı.

Avustralya ve Yeni Zelanda

Avustralya da Rus ajanın zehirlenmesine tepki göstererek 2 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını, diplomatların 7 gün içinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini kaydetti.

İngiltere'nin yakın müttefiklerinden olan Yeni Zelanda ise, dayanışma göstermek istediğini ancak sınır dışı edecek Rus diplomat bulamadığını duyurdu.

Yeni Zelanda devlet radyosuna konuşan Başbakan Jacinda Ardern, "Yeni Zelanda'da gerekli araştırmaları yaptık. Ancak beyan edilmemiş bir Rus istihbarat görevlisi bulamadık" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'na boykot

Diğer yandan bazı ülkeler, bu yaz Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı boykot edeceğini açıkladı.

İzlanda ve Polonya açık bir şekilde boykot kararını duyururken; Avustralya, Danimarka, İsveç ve Japonya Dünya Kupası'nı boykot etme konusunu istişare ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA