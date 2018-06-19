DÃ¼nyada zorla yerinden edilenlerin sayÄ±sÄ± 68,5 milyonu buldu

BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (BMMYK) "2017 KÃ¼resel EÄŸilimler" raporunda, geÃ§en yÄ±l savaÅŸ, sÌ§iddet ve zuluÌˆm nedeniyle zorla yerinden edilen kiÅŸilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 68,5 milyona Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Rapor, dÃ¼nyada sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizlerinin ezici Ã§oÄŸunlukla geliÅŸmekte olan Ã¼lkeleri etkilediÄŸini ve zengin Ã¼lkelerin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kabul etme oranÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.

Bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 3 milyon arttÄ±

Rapora gÃ¶re, 2017'de savaÅŸ, sÌ§iddet ve zuluÌˆm yÃ¼zÃ¼nden zorla yerinden edilen kiÅŸilerin sayÄ±sÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k 3 milyon artarak 68,5 milyona Ã§Ä±ktÄ±. Bu sayÄ±nÄ±n 25,4 milyonunu mÃ¼lteciler, 43,1 milyonunu ise Ã¼lke iÃ§inden yerinden edilmiÅŸ kiÅŸiler oluÅŸturdu.

Toplam rakamÄ±n 16,2 milyonu ilk defa yerinden edilen kiÅŸiler. Buna gÃ¶re geÃ§en yÄ±l gÃ¼nde ortalama 44 bin 400 kiÅŸi, her iki saniyede ise bir kiÅŸi evlerinden koparÄ±ldÄ±.

BÃ¶ylelikle Ã¼st Ã¼ste 5 yÄ±l olmak Ã¼zere dÃ¼nyada yerinden edilenlerin sayÄ±sÄ±nda Ã¶nceki yÄ±llarÄ±n rakamlarÄ± aÅŸÄ±ldÄ±.

Bu artÄ±ÅŸta, Myanmar'dan BangladeÅŸ'e kaÃ§an 700 binden fazla ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man Ã¶nemli rol oynadÄ±. GÃ¼ney Sudan'daki iÃ§ savaÅŸtan kaÃ§arak komÅŸu Ã¼lkelere sÄ±ÄŸÄ±nan yÃ¼z binlerce kiÅŸi artÄ±ÅŸÄ±n diÄŸer bir nedeni oldu.

BaÅŸÄ± yine Suriye Ã§ekti

Suriye’de 2011'den bu yana sÃ¼ren iÃ§ savaÅŸ, duÌˆnyada en fazla insanÄ±n muÌˆlteci konumuna getiren savaÅŸ olmaya devam ediyor. SavaÅŸ yÃ¼zÃ¼nden 6,3 milyon kiÅŸi diÄŸer Ã¼lkelere sÄ±ÄŸÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Suriyelilerin ardÄ±ndan Afganistan, en fazla sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± veren Ã¼lkeler sÄ±ralamasÄ±nda 2,6 milyonla ikinci sÄ±rada yer aldÄ±. Bunu 2,4 milyon kiÅŸiyle GÃ¼ney Sudan, 1,2 milyonla ArakanlÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, 987 binle Somalililer takip etti.

Kaynak: AA