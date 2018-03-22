Dünyada 2 milyar insan 'kirli' su içiyor

Dünya genelinde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilere gönüllü yardım eden Yeryüzü Doktorları, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2 milyar insanın içme suyu olarak kirli suları kullanmak zorunda kaldığını açıkladı.

Açıklamada, kirli suların kullanımı ve yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan ishal, her yıl 502 bin ölümün gerçekleşmesine neden oldu.

120 bin kişiye temiz su

Yeryüzü Doktorları bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla kuraklığın yaşandığı ve altyapının eksik olduğu Çad, Kenya, Nijer, Kongo DC, Somali ve Afganistan'da 172 su kuyusu açarak, 120 bin kişinin temiz suya erişiminin sağlandığı belirtildi.

Bugüne kadar Afganistan'dan Suriye'ye, Somali'den Gazze'ye, Uganda'dan Yemen'e 50'ye yakın ülkede projeler yürüten Yeryüzü Doktorları, sağlık yardımına ihtiyaç duyan bölgeler başta olmak üzere doğal felaketlerden etkilenen ülkelere de en hızlı şekilde ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: AA