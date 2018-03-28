Doğu Guta’da Şubat’tan bu yana bin 700’den fazla insan öldü

Siviller için son birkaç ayın en acımasız zamanının yaşandığını belirten BM Acil Durum Tahkim Koordinatörü Mark Lowcock yaptığı açıklamada, tıbbi tesisler başta olmak üzere kritik sivil altyapıya yönelik Şubat ayından bu yana en az 28 saldırı ve bu yılın başından beri de 70'den fazla saldırının rapor edildiğini bildirdi. Lowcock, “On binlerce insan, savaştan zarar gören ülkede de yerlerinden edilmişler ve birçoğu aşırı kalabalık, kötü donanımlı barınaklarda yaşamaktadırlar. Su, sağlık ve hijyen sıkıntısının yanı sıra artan güvenlik sorunu had safhadadır” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in uluslararası insani ve insan hakları hukukuna tam olarak saygı gösterilmesi, insani yardımın sağlanması ve sivillerin korunmasını güvence altına almak için tüm taraflara yönelik çağrısını hatırlatan Mark Lowcock, “Güvenlik Konseyi'nin 2401 sayılı kararını geçen ay kabul etti. Konsey, insani yardımların teslimatını ve ihtiyaç sahiplerinin tıbbi tahliyesini mümkün kılmak için ateşkesi kabul etmiş ve taraflara çağrıda bulunmuştu. Sorun ne olursa olsun, Birleşmiş Milletler ve üyeleri, Suriye halkının akıbetini takip etmeye kararlıdır” şeklinde konuştu.

Süre bakımından Suriye'deki çatışmaların, İkinci Dünya Savaşı'nı geçtiğini hatırlatan Lowcock, “Çatışmanın başladığı 2011 Mart ayından bu yana 13 milyondan fazla Suriyeli insani yardımlara bağımlı durumdadır. Bunlardan 6.1 milyonu ülke içinde yerlerinden edilmiş ve 5,5 milyondan fazlası sınırlarının dışına sığınmıştır. Ayrıca, ülke genelinde evlerin ve konutların üçte biri ile tüm sağlık tesislerinin yaklaşık yarısının imha edildiği tahmin edilmektedir. 2 milyondan fazla çocuk okula gidememektedir. Suriyeli çocukların yaklaşık üçte ikisi ailesinden birini kaybetmiştir” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA