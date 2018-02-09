Doğu Guta'da son 3 yılın en yoğun saldırıları yaşanıyor

Suriye'de Esed rejimi, yıllardır abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya son 3 yılın en şiddetli saldırılarını düzenliyor. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejimin hiçbir yardımın girmesine izin vermediği Doğu Guta'da son 4 gün içinde 229 kişiyi katlettiğini açıkladı.

Reuters'a konuşan, gözlemevi başkanı Rami Abdulrahman, "Geçtiğimiz 4 gün boyunca, Doğu Guta köylerinde 58'i çocuk ve 43'ü kadın olmak üzere toplam 229 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Kaynak: REUTERS/ TRT Haber