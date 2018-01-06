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Doğu Guta karadan ve havadan yoğun saldırı altında

Suriye'de Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği yoğun saldırılarda ilk belirlemelere göre 13 sivil yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Doğu Guta karadan ve havadan yoğun saldırı altında

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği yoğun saldırılarda ilk belirlemelere göre 13 sivil yaşamını yitirdi.

Başkent Şam'ın doğusunda gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Doğu Guta'nın Haresta ilçesi ile Misraba, Merc, Cisrin, Medyere, Arbin ve Hammuriye beldelerindeki sivil yerleşim alanları Esed rejiminin yoğun hava ve kara saldırılarına maruz kalıyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejim güçlerinin Hamurriye beldesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 sivil hayatını kaybetti.

Medyere beldesine düzenlenen hava saldırısında ise 2 sivil can verirken, rejimin Arbine beldesine düzenlediği bir diğer hava saldırısında ise 3 sivil yaşamının yitirdi.

Böylelikle rejimin devam bugünkü yoğun saldırılarında sivil kayıp sayısı 13 oldu.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Saldırılarda yaralananlar çok sayıda sivil çevredeki hastanelerde tedaviye alındı.

Aralıksız devam eden hava saldırıları yüzünden ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: suriye, Esed, rejim, Doğu Guta
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