Dış basın halkoylaması sonuçlarını nasıl gördü?

CNN Televizyonu

Amerikan CNN televizyonu, Türkiye'deki halkoylamasını ilk haber olarak verdi.

Haberi "Erdoğan zaferini ilan etti" diyerek duyuran CNN, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısını ve halka hitabını canlı olarak yayınladı.

CNN, Azerbaycan, Katar, Pakistan, Makedonya, Suudi Arabistan gibi çok sayıda ülkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiğine dikkat çekti.

BBC

İngiliz kamu yayıncısı BBC'de de ilk haber Türkiye'deki halkoylaması oldu.

BBC: Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geniş Cumhurbaşkanlığı yetkileri çağ3rısına destek verdi. 'Evet' oyu verenler, başkanlık sistemine geçmenin Türkiye'yi modornleştireceğini söylüyor.

Ankara ve İstanbul'a canlı bağlantılar yaparak süreci takip eden BBC, sonucun belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı konuşmaya geniş yer ayırdı.

New York Times

New York Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan böyle Avrupa'ya karşı izleyeceği politikayı mercek altına aldı.

New York Times: Analistler Erdoğan'ın bundan böyle izleyeceği politikalar konusunda bölünmüş durumda. Bazı analistler, halkoylamasından zaferle çıkan Erdoğan'ın Avrupa'ya karşı yumuşayacağını savunurken, bazıları ise daha da sertleşeceği görüşünde...

Guardian Gazetesi

İngiliz Guardian gazetesi, Erdoğan'ın zafer konuşmasının yumuşak tonda olduğu değerlendirmesini yaptı.

Guardian: Cumhurbaşkanı Erdoğan, alışılmadık biçimde yumuşak tonda yaptığı zafer konuşmasında yabancı güçleri halkoylaması sonuçlarına saygı göstermeye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şimdi vites değiştirerek daha hızlı bir şekilde gideceğiz.' dedi.

Le Monde Gazetesi

Fransız Le Monde gazetesi, internet sitesinde haberi manşetten verdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan cephesinin zaferini ilan ettiğini duyurdu.

DeutscheWelle

Alman kamu yayıncısı DeutscheWelle de Türkiye'deki seçimi ana sayfadan gördü.

İnternet sayfasında en önde yer alan habere geniş yer ayrıldı.

Haaretz Gazetesi

İsrail'de Haaretz gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini ilan ettiğini duyurdu.

Gazete, "evet" oyu verenlerin, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ve terör saldırıları karşısında, başkanlığın istikrar ve refah getireceği umudunda olduğunu yazdı.

Sputnik

Rus haber ajansı Sputnik, halkoylamasında çıkan kararın yeni bir dönemin müjdecisi olduğunu yazdı.

Rusya devlet televizyonu Russia Today Erdoğan'ın diğer ülkelere yaptığı "halkoylamasının sonucuna saygı gösterin" çağrısına yer verdi.

