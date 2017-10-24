Danimarka seçimlerinde 96 Türk kökenli aday yarışacak

Türkiye kökenli adaylar, 98 belediyenin 40'ında, 5 bölge idaresinin 4'ünde oy pusulalarında yer alacak.

Belediye seçimlerine katılacak 9 bin 556 adaydan 94’ü Türkiye kökenli.

Bölge idaresi seçimlerine katılan bin 379 aday arasında ise, 9 Türkiye kökenli aday yer alırken bunlardan 7’si, aynı zamanda belediye seçimleri için de yarışıyor.

Seçimlerde Türkiye kökenli 96 adaydan 18'i kadın.

En çok aday Höje Taastrup belediyesinde

Türkiye kökenli 94 belediye meclisi adayları arasında, farklı partilerden 8 adayla Höje Taastrup Belediyesi öne çıkıyor. Albertslund Belediyesi ise, 6 Türkiye kökenli adayla ikinci sırada yer alıyor.

Bröndby, Furesö, Helsingör, Herlev, İshöj ve Köge belediyelerinde ise farklı partilerden Türkiye kökenli 5'er aday seçime katılacak. Danimarka’nın en büyük belediyesi Kopenhag'da ise, 2 Türkiye kökenli aday seçimlere katıldı.

62 bin Türkiye kökenli

Yaklaşık 5,7 milyon nüfusu bulunan Danimarka’da, yaklaşık 4,3 milyon seçmen yerel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip.

Danimarka’da, yerel seçimlerde oy kullanabilmek için, en az 3 yıl bu ülkede ikamet etmiş olma şartı aranıyor.

Danimarka İstatistik Kurumunun 2016 yılı verilerine göre, ülkede 62 bin 219 Türkiye kökenli yaşıyor.

Kaynak: AA