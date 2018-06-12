Çin'den ABD-Kuzey Kore tarihi zirvesine destek

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Singapur’da düzenledikleri zirveye dair açıklamalar yaptı.

"Çin, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılan Singapur zirvesini memnuniyetle karşılıyor ve destekliyor."

ABD ve Kuzey Kore liderlerinin karşılıklı güveni sağlamalarını, dış etkilere son vermelerini, zorlukların üstesinden gelmelerini umduklarını dile getiren Vang, "İki ülke liderinin yarımadanın nükleerden arındırılması için önemli adımlar atmalarını, yarımada ile ilgili temel fikir birliğine varmaları için barış mekanizmasını kurmalarını umuyoruz" dedi.

"Trump-Kim zirvesiyle yeni bir tarih yazıldı"

Kim ve Trump’ın Singapur Zirvesi’ni "tarih yazan bir zirve" olarak niteleyen Vang, iki ülke liderlerinin eşit diyalog için masaya oturduğunu belirterek, bu zirveyle yeni bir tarihin yazıldığını vurguladı.

Zirvenin, Pekin yönetiminin dört gözle beklediği ve sıkı çalıştığı bir hedef olduğunu belirten Vang, ayrıca tüm taraflara da Kore Yarımadası konusunda çaba harcama çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim’in Singapur’da buluştuğu zirvede taraflar, Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılması, ABD ve Kuzey Kore arasında yeni ilişkiler kurulması, yarımadada barışın sağlanması konusunda bir dizi taahhüdü içeren ortak bir açıklamaya imza atmıştı.

Kaynak: AA