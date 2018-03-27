Çin'de turuncu alarm verildi

Çin Meteoroloji İdaresi, başkent Pekin'i etkisi altına alan ver yarına kadar sürmesi beklenen yoğun hava kirliliği nedeniyle, kentte turuncu alarm verildiğini duyurdu.

Yoğun hava kirliliği için kullanılan turuncu alarm, yarın kuzeyden gelmesi beklenen soğuk hava kütlesinin etkisiyle kirli havayı dağıtmasının ardından kaldırılacak.

Görüş mesafesi 500 metreye kadar düştü

Kentteki havadaki zararlı partikül oranı ise, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı kabul ettiği eşik değerinin üstüne çıktı.

Yetkililer, halka mecbur olmadıkça dışarıya çıkmama uyarısı yaptı.

Sağlık uzmanları özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı olanları uyardı. Bedensel efor gerektiren faaliyetlerden uzak durulmasını tavsiye etti.

Halkın sokağa maskeyle çıktığı Pekin'in bazı bölgelerinde görüş mesafesi kirli hava kütlesi nedeniyle 500 metreye kadar düştü.

Sanayileşmenin bedeli hava kirliliği

Çin’de hava kirliliği düzeyini belirten alarm sistemi mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.

Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'deki metropollerin çoğu dünyanın en kirli şehirleri arasında.

Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. 1,43 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de her yıl yaklaşık 1,6 milyon kişi, hava kirliliğinin neden olduğu kalp ve akciğer hastalıkları yüzünden yaşamını yitiriyor.

Pekin yönetimi, ülke genelinde hayata geçirdiği önlemler sayesinde hava kirliliğini azaltmada özellikle geçen yıl büyük mesafe katetmiş olsa da uzmanlar, bu sorunun kalıcı çözümünün on yıllar alabileceğini savunuyor.

Kaynak: AA