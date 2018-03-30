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Buradasınız : » » Çin’de drone ile akılalmaz telefon ticareti

Çin’de drone ile akılalmaz telefon ticareti

Çin'de bir gecede yaklaşık 15 bin telefonu drone ile taşıyan 26 kişilik çete, yapılan operasyonla çökertildi.

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Çinde drone ile akılalmaz telefon ticareti

Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, Çin’in güneyindeki Şıncın kenti ile kentin sınır olduğu Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasında drone kullanarak yasa dışı telefon ticareti yapan çete çökertildi.

26 kişilik çetenin Şıncın kent sınırında bulunan konutlardan Hong Kong tarafına gece yarısı drone ile kablo çektiği, kabloya astıkları kaçak telefonların bulunduğu paketi drone ile Şıncın’a taşıdığı belirtildi.

Yetkililere yakalanmamak için geceleri çalışan çetenin bir gecede yaklaşık 15 bin telefonu bu şekilde taşıdığı ve aylık 500 milyon yüen (79,8 milyon dolar) tutarında haksız kazanç elde ettiği ifade edildi.

Çete’nin işlediği suç, bir drone'un yasa dışı ticarette kullanıldığı ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

Çin’in Hong Kong’a sınır kenti Şıncın ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasında gümrük kontrolü yapılıyor. Çin’in tek ülke iki sistem ilkesiyle yönettiği Hong Kong’a girişlerde genellikle vize uygulanmazken Şıncın’dan anakara Çin'e girmek için vize gerekiyor.

Dünyanın en büyük drone üreticisi Çin'de geçen yıl belirli ağırlıkta drone'lara sahip kişilerin cihazlarını gerçek isimle kayıt ettirmelerini şart koşan düzenleme yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: yasa dışı, telefon ticareti, operasyon, drone, çin
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