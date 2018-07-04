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Cezayirlilerden Fransızlara 'bayrak yakma' tepkisi

Dünya Kupası karşılaşmaları sonrasında yapılan kutlamalarda Fransızların Cezayir bayrağı yakması büyük tepkilere yol açtı.

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Cezayirlilerden Fransızlara bayrak yakma tepkisi

Cezayir Mücahitler Bakanı Tayyib Zeytuni, "Hainler ve NATO tarafından desteklenen sömürgenin gücünü kıran Cezayir hala mazisi ve tarihiyle birilerini rahatsız etmeye devam ediyor" dedi.

Cezayir Devlet Radyosu'na açıklama yapan Mücahitler Bakanı Zeytuni, Paris'te Fransızların Dünya Kupası karşılaşmaları ardından cumartesi günü düzenledikleri kutlamalar sırasında ülkesinin bayrağını yakmasını kınadı.

Dünya Kupası Fransa Arjantin maçı sonrası ülkelerinin çeyrek finale yükselmesini kutlayan Fransız taraftarların Paris'teki bir meydanda Cezayir bayrağını yakma görüntüleri sosyal medyada büyük tepkilere yol açmıştı.

Cezayir'de Mücahitler Bakanlığı ülkenin 1954-1962 yılları arasında Fransa'ya karşı verdiği özgürlük mücadelesine katılan muharip gazi ve şehitlerin sorunlarıyla ilgileniyor. Bakanlık ülkenin yakın tarihini gündemde tutmak için önemli bir işlev görüyor.

Kaynak: AA


 

Etiketler: fransa, cezayir, bayrak
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