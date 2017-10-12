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Buradasınız : » » Bu ülkede 2030'da benzinli araç kalmayacak!

Bu ülkede 2030'da benzinli araç kalmayacak!

Paris Belediyesi şehir merkezine benzinli araçların girmesini 2030 yılı itibarıyla yasaklamayı planlıyor.

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Bu ülkede 2030da benzinli araç kalmayacak!

Paris Belediyesi şehir merkezine benzinli araçların girmesini 2030 yılı itibarıyla yasaklamayı planlıyor.

Franceinfo radyo kanalına açıklamalarda bulunan Paris Belediyesinin ulaştırma ve yollardan sorumlu yöneticisi Christophe Najdovski, Paris'te hava kirliliğini önlemek için yaptıkları bazı kısıtlamalara yenilerini eklemeleri gerektiğini belirtti.

Dizel araçların şehir merkezine girişinin 2025'e kadar yasaklanacağını ifade eden Najdovski, 2030 itibarıyla da benzinli araçların şehir merkezine girişini yasaklamayı planladıklarını bildirdi.

Najdovski, "Bu konu, sera gazlarını azaltmaya yönelik uzun dönemli bir stratejinin planlanmasıyla alakalıdır." dedi.

Ulaşımın daha çok metro ve hibrid otobüslerle sağlandığı Paris'te yaşayanların yüzde 60'ının araç sahibi olmadığı belirtiliyor.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 2025'e kadar dizel araçları Paris'te yasaklama taahhüdünde bulundukları için bazı dizel lobilerinin kendisini "seçimlerde kaybedeceğini" söyleyerek tehdit ettiğini açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde kanserden ölümlerin en önemli sebebinin hava kirliliği olduğunu uyarısında bulunmuştu.

Dizel ve benzinli araçların yaydığı sera gazları, insan sağlığı açısından tehlike yaratıyor.

Paris'te hava kirliliği oranının arttığı dönemlerde, şehirde tek ve çift plaka uygulamasına gidilmek zorunda kalınıyor.

Paris, çevre kirliliği konusunda önemli taahhütlerde bulunulan ve katılan ülkelerin tamamına yakınının altına imza attığı Paris İklim Değişikliği Antlaşması'na da ev sahipliği yapmıştı.

Etiketler: sera gazları, Paris, kanser, hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü, dizel araçlar, benzinli araçlar
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