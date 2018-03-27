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Brüksel'de Uber protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de taksi sürücüleri, internet üzerinden taksi hizmeti sunan Uber'i protesto etti.

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Brükselde Uber protestosu

Taksiciler, düzenledikleri eylemlerle bazı ana yolları ulaşıma kapattı.

Taksicilerin Brüksel'de sabah saatlerinde başlayan eylemi trafiği felç etti.

Türkiye'de taksicilerle yaşadığı gerilimle gündeme gelen Uber, Avrupa ülkelerinde de taksi birlik ve dernekleri tarafından "rahatsızlıkla" karşılanıyor.

Uber, faaliyet gösterdiği birçok ülkede de vergi usulsüzlüğü, ticari dengeyi bozması ve güvenlik zaafiyeti yaratması gibi gerekçelerle gündeme geliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: uber, protesto, Belçika
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