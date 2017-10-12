Brexit görüşmeleri çıkmaza girdi

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakerelerin 5'inci turu sona erdi.

Pazartesi günü başlayan müzakerelerin tamamlanmasının ardından AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis basına açıklamalarda bulundu.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in geçen ay Floransa'da yaptığı konuşmanın müzakerelere ivme kattığını belirten Barnier, "Ancak buna rağmen 5'inci tur müzakerelerinde büyük adımlar atılamadı." dedi.

Gelecek hafta düzenlenecek AB Konseyi Zirvesi'nde, bir sonraki adıma geçmek için yeterli ilerleme kaydedilmediğini söyleyeceğini vurgulayan Barnier, "Siyasi iradeyle gerekli ilerlemeyi ancak iki ay içinde elde edebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Müzakereler çıkmaza girdi"

Mali anlaşma konusunda İngiltere'nin finansal yükümlülüklerine ilişkin net bir açıklama yapmadığı için müzakerelerde sadece teknik konulara odaklandıklarına dikkati çeken Barnier, AB'nin 28 üyesinin üstlendiği mali sorumlulukları yine 28 üyenin birlikte yerine getirmesinin önemli olduğunu hatırlattı.

Barnier, "Müzakereler çıkmaza girdi. Bu çok rahatsız edici. Biz İngiltere'nin ödün vermesini beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

AB için öncelikli hususlardan biri olan vatandaşlık hakları konusunda ortak hedefler tespit etmeye çalıştıklarını dile getiren Barnier, taraflar arasında Avrupa Adalet Divanının olası rolüne ilişkin görüş ayrılığının devam ettiğini aktardı.

Barnier, Brexit sonrasında Kuzey İrlanda'nın sınırları ve iş birliğinin sürdürülmesi alanlarında da ilerleme kaydedildiğini ancak "tüm fotoğrafı" görmek için çok daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

"Gelecek hakkında konuşmamız gerek"

İngiltere'nin Brexit Bakanı Davis ise müzakerelerin başladığı haziran ayından beri tarafların önemli ilerleme kaydettiğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

İngiltere'nin müzakerelerde "pragmatik" bir tutum takındığını söyleyen Davis, "Gelecek hakkında konuşmamız gerek. Biz geleceğimizi ele alacağımız görüşmeler için hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Davis, vatandaşlık hakları konusunda İngiltere'nin yasal garantiler sağlamak için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, İngiltere'deki AB vatandaşlarının haklarının korunması için gerekli düzenlemelerin İngiliz yasalarına ekleneceğini bildirdi.

Brexit, AB Zirvesi'nde görüşülecek

Gelecek hafta 19 Ekim'de başlayacak 2 günlük AB Konseyi Zirvesi'nde müzakerelerin ikinci aşamaya geçilmesi için yeterli ilerleme kaydedilip kaydedilmediği kararlaştırılacak. İkinci aşamada İngiltere ve AB arasındaki ticaret anlaşması için görüşmeler yürütülecek.

Öte yandan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, hafta başında yaptığı açıklamada, tarafların aralık ayından önce yeterli ilerleme kaydedemeyeceğini düşündüğünü ifade etmişti.

Brexit

Bu yıl haziran ayında başlayan müzakereler, ülkenin AB'ye ödemesi gereken mali taahhütler, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konularında tıkanmış durumda.

AB tarafı, İngiltere'nin, üzerinde uzlaşılmış 2020 birlik bütçesine ve üye ülkelerin kalkınma programlarına taahhütlerini tam yerine getirmesini şart koşuyor. Bu miktarın 20-100 milyar avro arasında olduğu belirtiliyor.

Brexit sonrasında İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın AB ile tek kara bağlantısı olarak kalacak İrlanda-Kuzey İrlanda arasındaki sınır, müzakerelerin tıkandığı bir diğer konuyu oluşturuyor.

Brexit kararı, İngiltere'de yaşayan 3,2 milyon AB vatandaşının yanı sıra AB'de bulunan bir milyon İngiliz vatandaşının hakları konusunda da belirsizlik ortaya çıkarıyor.

İngiltere, geçen yıl haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. AB ise 29 Nisan'da yaptığı özel zirveyle müzakerelerdeki ilkelerini belirlemişti.

İngiltere, geçen yıl haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. AB de 29 Nisan'da yaptığı özel zirveyle müzakerelerdeki ilkelerini belirlemişti.