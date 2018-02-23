BMGK'da gündem Doğu Guta'daki sivil katliam

Şam'ın doğusundaki bazı ilçe ve beldeleri içeren 104 kilometrekarelik Doğu Guta bölgesi, iç savaşın en büyük felaketine sahne oluyor.

Esed rejimi hastane, okul demeden vuruyor. Anneler kan ağlıyor, her türlü bomba yağmur gibi yağıyor. Birleşmiş Milletler hastanelere yönelik saldırıları savaş suçu sayıyor; ancak Esed aldırmıyor.

21. yüzyılın en büyük insani krizlerinden birini yaşayan Doğu Guta'da bebek ve çocukların açlıktan kemikleri sayılıyor. Sadece son 3 günde çoğu kadın ve çocuk 300'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Suriye'de bir ay "insani ateşkes" talep eden karar tasarısı oylanacak.

BMGK şubat ayı dönem başkanı Kuveyt'in BM Daimi Temsilciliği, İsveç ve Kuveyt tarafından hazırlanan ve konseye getirilen tasarının, bugün TSİ ile 19.00'da oylamaya sunulacağını açıkladı.

Tasarıda, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki 700 kişinin tıbbi tahliyesi için bir ay insani ateşkes talep ediliyor.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia'nın dün ''üzerinde uzlaşmaya varılamadığını'', bu haliyle desteklemeyeceklerini ve bazı değişiklikler önerdiklerini açıklamıştı.

Oylamada Rusya'nın tasarı için nasıl bir tutum sergileyeceği henüz bilinmiyor.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

400 bin sivil abluka altında

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası.

Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Kaynak: TRT Haber, AA