  • 20 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.75
    EURO 5.5
  • BIST 94436.87
    ALTIN 194.562
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » BM Yüksek Komiseri Hüseyin: ABD'nin kararı hayal kırıklığı

BM Yüksek Komiseri Hüseyin: ABD'nin kararı hayal kırıklığı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılma kararının "hayal kırıklığı" olduğunu vurguladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
BM Yüksek Komiseri Hüseyin: ABDnin kararı hayal kırıklığı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılma kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.


 

Hüseyin, "Günümüz dünyasında insan hakları durumu göz önüne alındığında, ABD geri adım atmak yerine ileriye doğru yürümeli." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılma kararının "şaşırtıcı olmadığını" vurgulayan Hüseyin, bu adımı "hayal kırıklığı" olarak yorumladı.

BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Vojislav Suc ise yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin konsey üyeliğinden ayrılmasıyla oluşan boşluğun doldurulması kararının BM Genel Kurulu'nda ele alınması gerektiğini kaydetti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldığını açıklayarak, "Bu konsey ismine layık değil." demişti.

BM İnsan Hakları Konseyinin Cenevre'de devam eden 38. oturumu kapsamında, 2 Temmuz'da Filistin-İsrail konusunu görüşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: bm insan hakları yüksek komiseri, BM İnsan Hakları Konseyi, ayrılma kararı, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER