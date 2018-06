BM Yüksek Komiseri Hüseyin: ABD'nin kararı hayal kırıklığı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılma kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Disappointing, if not really surprising, news. Given the state of #HumanRights in today's world, the US should be stepping up, not stepping back" -- UN Human Rights Chief #Zeid following USA decision to withdraw from U.N. Human Rights Council.#StandUp4HumanRights