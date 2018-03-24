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Buradasınız : » » BM, Venezuela'daki seçime destek vermeyecek

BM, Venezuela'daki seçime destek vermeyecek

Birleşmiş Milletler, Venezuela'da Mayıs ayında yapılacak devlet başkanı seçimine destek vermeyeceğini açıkladı.

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BM, Venezueladaki seçime destek vermeyecek

Venezuela'nın 20 Mayıs'ta sandık başına gitmesi öngörülüyor. 

Adının açıklanmasını istemeyen Birleşmiş Milletler yetkilisi, "BM, Venezuela'ya herhangi bir seçim yardımında bulunmayacak" dedi. 

Yetkili, BM'nin bu kararının nedeni konusunda ise açıklama yapmadı.

"Hile" iddiaları gündeme geldi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve bağımsız aday Henri Falcon'un temsilcileri bu ay BM'yi ziyaret ederek, Mayıs'ta yapılması beklenen seçim için ülkeye uzmanların gönderilmesini talep etmişti.

Muhalefet bloğu Demokratik Birlik, hile karıştırılacağı endişesini taşıdığı seçimi boykot edeceğini açıklamış ve BM'ye Venezuela yönetiminin yardım talebini geri çevirmesi çağrısında bulunmuştu.

Venezuela'da geçen yıl Maduro yönetimine karşı düzenlenen gösterilerde 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ekonomik krizle mücadele eden petrol zengini Venezuela'da halk, ilaç ve temel gıda ürünlerini temin edemiyor. Nakit sıkıntısının yaşandığı ülkede hükümet, 2015'ten bu yana enflasyon oranını açıklamazken, Venezuela muhalefeti ülkede 2017'de enflasyonun yüzde 2 bin 600 olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: venezuela, seçim, BM
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