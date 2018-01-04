Blair'den Trump'a 'dinleme' uyarısı iddiası

The Times gazetesinin haberine göre, ABD’de 9 Ocak’ta yayımlanması beklenen "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayı'nın İçinden" adlı kitapta, İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair’in geçen yılın şubat ayında Trump’ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldiği ileri sürüldü.

İddiaya göre Blair, Kushner’e, İngiltere'nin İletişim ve Dijital İstihbarat Kurumunun (GCHQ), Trump'ın kampanya ekibini izlediğini, Trump Tower'ın telefonlarını, hatta muhtemelen bizzat Trump’ı dinlediğini söyledi.

Blair’in Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmede, Trump yönetiminin kendisini Ortadoğu temsilcisi olarak istihdam etmesi için lobi yaptığı da öne sürüldü.

Blair’in basın sözcüsü ise Michael Wolff'un kaleme aldığı kitapta yer alan iddiaları yalanlarken, eski Başbakanın ABD yönetiminin Ortadoğu temsilciliği gibi bir şeyin peşinde olmadığını belirtti.

İngiliz istihbaratı yalanlamıştı

GCHQ, ilk defa geçen Mart ayında Fox News televizyon kanalında bir yorumcunun dile getirdiği ve ardından dönemin Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'in yinelediği iddiayı "tamamen komik" diye nitelendirmişti.

Obama'nın "iz bırakmamak için" Trump'ın dinlenmesinde ABD istihbaratını değil, QCHQ'yu kullandığı öne sürülmüştü.

Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Berbat! Obama'nın (başkanlık) zaferimizin hemen öncesinde Trump Tower'ı dinlettiğini öğrendim. Hiçbir şey bulunmadı. Başkan Obama, çok kutsal olan seçim sürecinde benim telefonlarımı dinletecek kadar nasıl alçaldı?” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA