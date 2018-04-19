Bitcoin hırsızı, başbakanın da bulunduğu uçakla kaçtı

Bitcoin için kullanılan yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki 600 bilgisayarı çalan Sindri Thor Stefansson, geçen Şubat ayında 10 kişi ile birlikte tutuklandı.

İzlanda'nın güneyindeki Sogni Cezaevi'nde kalan Stefansson, cezaevinin penceresinden kaçarak havaalanına gitti.

Polis, havalimanındaki kamera kayıtlarından Stefansson'un İsveç'e giden bir uçağa bindiğini tespit etti.

Uçak tesadüfen Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve diğer 4 İslandinav mevkidaşı ile buluşmak üzere İsveç'e giden İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir'i taşıyordu.

İsveç polis herhangi bir tutuklama yapmadıklarını açıkladı. Stefansson için uluslararası tutuklama emri çıkarıldı.

Kaynak: Reuters