Bir Türk, uzaya kebap gönderdi

İsviçre'nin Zürih kenti ilginç bir rekor denemesine tanıklık etti.

Dürüm kebabı bir balona sabitlediler ve uzaya bıraktılar.

Fikir, restoranının reklamını yapmak isteyen bir Türk işletmeciden çıktı.

Restoran sahibi dürümü bir balona yerleştirdi ve yanına bir kamera taktı.

İlk iki denemede başarısız olan işletmeci, 3’üncü denemesinde başarılı oldu. Kebap 3 denemenin ardından uzay yoluna çıktı.

Yaklaşık 38 bin metre yüksekliğe erişen kebap, stratosfer tabakasına ulaştı. Balonun sönmeye başlamasının ardından alçalmaya başladı.

7 saatlik aramanın sonunda Almanya'nın güneyinde bir ağaca asılı olarak bulundu.

İşletme sahibi rekorun Guinness Rekorlar Kitabı’na alınması için başvurdu.

Kaynak: TRT Haber