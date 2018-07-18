Beyaz Saray'da Trump'ın basın açıklaması sırasında elektrikler gitti

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmelerinin ardından ABD'ye dönen Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklaması sırasında kısa süreli talihsizlik yaşadı.

Işıkların gittiği an dikkat çekti

ABD Başkanı Trump'ın "önemli bir açıklama" yapacağını belirttiği sırada odada ışıklar karardı.

Işıkların söndüğü anın Trump'ın, "İstihbarat servislerine güvenim tam" sözlerini sarf ettiği zamana denk gelmesi dikkat çekti.

Trump, Putin'le yaptığı görüşme sonrasında ABD İstihbarat Topluluğu'nu tamamen desteklediğini söylüyor ve Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği konusunu netleştirmeye çalışıyordu.

ABD Başkanı, "Işıklar kapandı. Bu istihbarat servisi olmalı" diye tepki verdi.

Işıkların hızlı bir şekilde tekrar gelmesiyle herkesin iyi olup olmadığını soran Trump, "Bu garipti fakat sorun değil" diyerek açıklamasına geri döndü.

İstihbarat örgütlerinin raporlarını kabul ettiğini söyledi

Donald Trump, Helsinki zirvesinde Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığını söylemişti ancak Beyaz Saray'daki açıklamasında, istihbarat örgütlerinin Rusya'nın ABD seçimlerine karışmasıyla ilgili raporlarını kabul ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AP