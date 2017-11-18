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Belgesel film 'Kedi' ABD'li sinemaseverlerle buluştu

İstanbul sokaklarındaki kedilerin anlatıldığı belgesel film "Kedi"nin, Georgetown Üniversitesinde gösterimi gerçekleştirildi.

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Belgesel film Kedi ABDli sinemaseverlerle buluştu

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Ofisi ve ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Georgetown Üniversitesi iş birliği ile üniversitenin kampüsünde gösterimi gerçekleştirilen "Kedi" belgeseline, Amerikalı sinemaseverler yoğun ilgisi gösterdi.

Tarihi İstanbul sokaklarında yaşamlarını sürdüren kedilerin anlatıldığı belgesel, hem İstanbul'un tanıtımı hem de Türk sinemasının dünyadaki tanıtımına katkı olarak değerlendirildi.

YEE yetkilileri, gösterimden sonra yaptıkları açıklamada, "kültürel diplomasinin en önemli araçlarından biri olan film endüstrisini etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini" belirtti.

Geçen yıl gösterimi yapılan belgesel hem Türkiye'de hem de uluslararası gösterimlerinde yoğun ilgiyle karşılanmış ve büyük beğeni toplamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Belgesel film, kedi
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