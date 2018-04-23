Belçika polisi Türk düğünlerini yakından takip edecek

Türklerin yoğun olarak ikamet ettiği Limburg bölgesinin Heusden-Zolder ve Genk şehirlerinde polis, Türk düğünlerini sıkı takip edecek.

Polis, düğünlerde kamu alanları kullanımına ilişkin kısıtlamalar getirmesinin yanı sıra düğün esnasında silah sıkılması, aşırı gürültü yapılması ve konvoylarla yolların kapatılmasına karşı önlem alacak.

Heusden-Zolder Belediye Başkanı Mario Borremans, bunun bir güvenlik meselesi olduğunu ve camilerde Türk vatandaşlarına konuya ilişkin bilgilendirme yapılmasını da talep ettiklerini söyledi.

"Amacımız cadı avı başlatmak değil. Türk toplumu bizim için önemli ancak kamu alanı herkese açık ve buna saygı duyulması gerekiyor."

Yaklaşık 11 milyon nüfuslu Belçika'da 220 bine yakın Türk asıllı vatandaş yaşıyor.

Kaynak: AA