Belçika, çikolatadan milyarlarca avro kazanıyor

Ülkenin her şehrinin işlek noktalarında bulunan yüzlerce çikolata dükkanı renkli bir şekilde dekore ediliyor. Bu dükkanlar ve vitrinlerini süsleyen çeşitli çikolatalar ziyaretçilerin ilgisini yoğun bir şekilde topluyor.

Çikolata sektörün Belçika'daki tarihçesi 19'uncu yüzyıla uzanıyor ve günümüzde ülke ekonomisine ve kültürüne önemli katkı sağlıyor.

Ülkedeki çikolata sektörü yasal düzenlemelerle belirli bir standartta tutuluyor. Belçika çikolataların içeriğinde en az yüzde 35 saf kakao bulunması gerekiyor.

Ülke kültüründe, dışı çikolata kaplı içeriği yumuşak dolgulu olan "Pralin çikolata" önemli bir yer tutuyor.

Belçika Kraliyet Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Derneği (Choprabisco) Genel Sekreteri Guy Gallet, Belçika'da çikolata ve şekerlemelerin toplam cirosunun yıllık 5 milyar avro seviyesinde olduğu söyledi.

Derneklerine Belçika'da faaliyet gösteren çikolata ve şekerleme üreticilerinin üye olduğunu anlatan Gallet, çikolatanın ülkedeki yıllık 50 milyar avroluk gıda sanayinin yüzde 10'una yakınını teşkil ettiğini ifade etti.

Belçika çikolata sektörünün cirosunun yıllık 4 milyar avronun üzerinde olduğunu vurgulayan Gallet, sektörde 256 şirket bulunduğunu ve 7 bin 845 kişinin istihdam edildiğini anlattı.

Çikolata sektörünün ülkedeki diğer sektörlerin ortalamasının üzerinde bir oranda büyüdüğünü ifade eden Gallet, sektörde özellikle serbest olarak kendi küçük atölyelerinde bağımsız bir biçimde üretim yapan çok sayıda kişi de olduğunu kaydetti.

"Bu yıl 3 milyar avroluk ihracat bekliyoruz"

Çikolata pazarının özellikle Asya kıtasında hızlı bir şekilde büyüdüğünü ifade eden Gallet, "Belçika'nın bu yıl diğer ülkelere 3 milyar avroluk çikolata ihraç etmesini bekliyoruz. Çin ve Japonya'da diğer ülkelere nazaran çikolata tüketimi çok düşük miktarlarda ve bu nedenle büyük şirketler bu piyasalara yöneliyor." diye konuştu.

Choprabisco Genel Sekreteri Gallet, özellikle profesyoneller tarafından kullanılan "kuvertür çikolata" üretimi alanında faaliyet gösteren büyük firmalara da ev sahipliği yapan Belçika'nın bu üretimde kullanılan çikolata türünde dünyada en fazla ihracat gerçekleştiren ülke konumunda olduğunu söyledi.

Gallet, Belçika çikolata sektörünün Fildişi Sahili, Gana, Latin Amerika, Endonezya ve Vietnam'dan kakao kütlesi, kakao tozu ve kakao yağı ithal ettiğini anlattı.

Belçika çikolata sektörünün özellikle 19. yüzyılda yeni metotlar geliştirerek Avrupa'da öncü bir konuma geldiğini anlatan Gallet, "İlk defa üreticilere sıvı haliyle çikolata Belçika'da taşınmaya başlandı ve böylece şirketler çok daha verimli bir hal aldı." diye konuştu.

"Belçika çikolatasında nesiller boyunca gelişmiş bir tecrübe birikimi var"

Guy Gallet, Belçika'da çikolata sektörünün kaliteli tohum seçimi, doğru oranda karışım ve yüksek kalite üretim gerçekleştirme geleneğine sahip olduğuna dikkati çekerek, "Belçika çikolatasında makineleşme değil nesiller boyunca gelişmiş bir tecrübe birikimi var." değerlendirmesinde bulundu.

Çikolata sektöründeki şirketlerin inovasyonda çok aktif olduklarını söyleyen Gallet, sektörde ciddi bir "rekabet" olmasının firmaları daha yenilikçi ve lezzetli ürünler geliştirmeye mecbur bıraktığını ifade etti.

Gallet, Avrupalıların günümüzde daha yüksek kaliteli çikolataları tüketmeye yöneldiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA