Basra'daki gösteriler başkent Bağdat'a da sıçradı

Irak'ın Basra şehrinde başlayan protestolar altıncı gününe girerken, göstericiler dün akşam saatlerinde Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Necef Uluslararası Havaalanı'na girdi.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Bağdat'ın batısındaki Şiilerin yoğunlukta yaşadığı eş-Şule bölgesinde de vatandaşlar sokağa dökülerek hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler, ana caddede toplanarak yetkilileri istifaya çağırdı.

Bazı kişiler, güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesi sırasında araç lastikleri yakmaya başladı.

Irak güvenlik güçleri şehirdeki önlemleri artırdı, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye çıkan yolları kapattı.

Şehirdeki internet erişimi durduruldu

Bağdat'ta hizmet veren internet firmaları, ilgili bakanlıkların başkentte internet erişimini durdurduğunu açıkladı.

Gösterilerin Bağdat'ın diğer bölgelerine de yayılmasından endişe ediliyor.

Irak'ın güney kentlerindeki hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri sebebiyle başlayan gösteriler ise sürüyor. Göstericiler, bu kentlerdeki Şii parti binalarını ateşe vermişti.

Irak Başbakanı Haydar İbadi Basra’da

Irak’ın petrol kenti Basra’da işsizlik ve kamu hizmetlerinin eksikliği sebebiyle başlayan gösteriler, altıncı gününe girdi. Irak Başbakanı Haydar İbadi de gösterilerin dinmemesi üzerine kente geldi.

Irak Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, “Hükümet halkın taleplerini anlıyor ve ciddi şekilde yaklaşıyor, Hükümet sorunların çözülmesi için acil olarak devreye giriyor.” denildi.

Öte yandan Irak Milli Güvenlik Kurulu da Basra’da ki gelişmeleri ele almak için acil toplandı.

Irak’ta yapılan seçimlerde hükümette en yüksek sandalyeyi kazanan ‘Sairun Koalisyonu’ lideri Mukteda es-Sadr, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “mazlum göstericilere müdahale edilmesine rıza göstermeyiz. Göstericilerden beklentimiz ise kamu mallarına zarar vermemeleridir. Kamu malları dolandırıcıların değil halkındır” dedi.

Kuveyt de diken üstünde

Irak güneyinde meydana gelen gelişmeler komşusu Kuveyt’i de endişelendirdi.

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre Kuveyt’te güvenlik üst seviyeye çıkartıldı. Özel Kuvvetlerden oluşan bir birlik de Irak sınırına gönderildi.

Kuveyt Havayolları yaptığı açıklamada, "Irak’ın Necef kentine yapılan seferlerin ülkede meydana gelişmeler ve güvenlik sebebi ile süresiz iptal edildiğini" duyurdu.

Irakta sokaklar işsizlik ve elektrik kesintisi protestolarıyla karışmıştı

Irak'ta yaşam şartlarının iyileştirilmesini talep eden yüzlerce kişi Basra sokaklarında protesto gösterileri düzenledi.

Artan işsizlik ve elektrik kesintisi sorunlarının çözülmesini isteyen göstericiler, Basra'nın İran sınırında bulunan ana yolu trafiğe kapatarak araçların ve ticari kamyonların kente giriş çıkışını engelledi.

Petrol şirketlerinde çalışan yabancıların da şirketlere ulaşmasına engel olan göstericiler, kendilerinin buralarda çalışması gerektiğini söyledi.

Yabancı çalışanlar, artan şiddet olayları sebebiyle kentten ayrılmaya başladı.

Irak Başbakanı Haydar İbadi ise 5 bakandan oluşan bir komisyon kurarak Basra’ya gönderdi. Komisyonun halkın taleplerini dinlemesi ve çözüm üretmesi bekleniyor.

Irak’ın Basra kenti Pazartesi günü de protestolara sahne olmuştu.

Polisin göstericilere silah ile müdahale etmesi sonrası çıkan çatışmada bir sivil ölürken bir sivil de yaralanmıştı.

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Basra’da genç işsizler uzun yıllardır, Irak petrolünün yüzde 80’inin üretildiği kentte iş bulamamaktan şikâyet ediyor. Özellikle kentte faaliyet gösteren şirket çalışanların çoğunluğunu yabancı işçiler oluşturuyor.

Kaynak: AA,El Cezire