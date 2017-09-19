'Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 421 bine ulaştı'

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 421 bine ulaştığını açıkladı.
25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 421 bine ulaştı.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 421 bine ulaştığını açıkladı.