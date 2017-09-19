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Buradasınız : » » 'Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 421 bine ulaştı'

'Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 421 bine ulaştı'

25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 421 bine ulaştı.

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Bangladeşe sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 421 bine ulaştı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 421 bine ulaştığını açıkladı.

Etiketler: uluslararası göç örgütü, myanmar, bangladeş, arakanlı müslümanlar
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