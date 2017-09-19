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Buradasınız : » » Bali'de yanardağ alarmı ikinci düzeye çıkarıldı

Bali'de yanardağ alarmı ikinci düzeye çıkarıldı

Endonezya'nın Bali Adası'nda faaliyete geçen Agung Yanardağı çevresinde alarm seviyesi ikinci düzeye çıkarıldı.

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Balide yanardağ alarmı ikinci düzeye çıkarıldı

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda volkanik ve tektonik hareketlerin artmasıyla bölgede alarm düzeyinin ikinci seviyeye çıkarıldığı duyuruldu.

Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda bir haftadır süren hareketlenme nedeniyle bölgede alarm seviyesinin yükseltildiği bildirildi.

Bölge halkı ve turistlere yanardağdan en az 6 kilometre uzakta durmaları uyarısı yapılan açıklamada, yanardağ çevresine düzenlenen gezilerin ve kampların da yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, yanardağ bölgesinde yaşayan 44 köylünün tedbir amacıyla bölgeden tahliye edildiği aktarıldı.

Ülkenin en çok turist alan bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963 yılında patlamış, patlamada yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler: Endonezya, yanardağ, bali
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