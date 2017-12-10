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Bahreynli heyetin İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştirdiği iddiası

İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Bahreyn'den bir heyetin, İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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Bahreynli heyetin İsraile resmi ziyaret gerçekleştirdiği iddiası

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el Halife'nin talimatı doğrultusunda İsrail'e gelen resmi heyetin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıyan kararına karşı tepkiler devam ederken ülkede çeşitli ziyaretlerde bulunduğu iddia edildi.

İsrail'in Kanal2 Televizyonu'nun haberine göre, aralarında din adamlarının da bulunduğu heyet, Bahreyn Kralı Halife’nin talimatıyla İsrailli yetkililerle görüşmek üzere başkent Tel-Aviv’e geldi.

Bahreynli heyet, İsrail Dışişleri Bakanlığından bir heyet eşliğinde Kudüs’ü ziyaret etti.

Mescid-i Aksa’nın da içinde yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine ziyarette bulunan heyetin, kentteki diğer uğrak noktalarına ilişkin başkaca ayrıntıya yer verilmeyen haberde, heyettekilerin, Kral Halife ve ülkesi adına İsrail’e barış ve kardeşlik mesajı getirdiği belirtildi.

Heyettekilerin, ülkelerindeki Yahudi Sinagogu’nun restore edileceğini ve İsrail vatandaşlarının Bahreyn’e girişlerinin önünde hiçbir engel kalmadığını İsrailli yetkililere aktardığı bildirilen haberde, 4 günlük resmi ziyaret kapsamında İsrailli yetkililerle görüşmelerin süreceği kaydedildi.

İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan Bahreyn, dünyanın en otoriter rejimlerden birine sahip ülke olarak biliniyor. Ülkede muhalefet, rejimin yoğun baskısı altında ezilirken yoksul Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen büyük bir göçmen işçi nüfusu, sömürü koşulları içinde hayatını kazanmaya çalışıyor.

Körfez monarşisi, ayrıca Yemen'deki kanlı iç savaşta Suudi Arabistan ile hareket ediyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: israil, Bahreyn, Trump, abd, körfez ülkeleri, kudüs
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