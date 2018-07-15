  • 15 TEMMUZ 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.861
    EURO 5.677
  • BIST 89897.67
    ALTIN 193.78
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Azerbaycan'da sınırı geçmeye çalışan 1 Ermeni asker yakalandı

Azerbaycan'da sınırı geçmeye çalışan 1 Ermeni asker yakalandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Gazak bölgesindeki sınır hattını geçmeye çalışan 1 Ermeni askerin yakalandığını açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Azerbaycanda sınırı geçmeye çalışan 1 Ermeni asker yakalandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Temmuz’da sabah saatlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin istihbarat-sabotaj grubu birliklerinin Gazak bölgesindeki sınır hattını geçmeye çalıştığı belirtildi.

Azerbaycan askerlerinin sızma girişimini fark etmesiyle çıkan çatışmada Ermenilerin istihbarat-sabotaj grubunun kayıp vererek geri çekilmek zorunda kaldığı ve çıkan çatışmada 1 Ermeni askerinin canlı olarak ele geçirildiği kaydedildi.

Bakanlık, ele geçirilen Ermeni askeri Karen Kazaryan’ın fotoğrafını da yayınladı. 

Kaynak: İHA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER