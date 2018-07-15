Azerbaycan'da sınırı geçmeye çalışan 1 Ermeni asker yakalandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Temmuz’da sabah saatlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin istihbarat-sabotaj grubu birliklerinin Gazak bölgesindeki sınır hattını geçmeye çalıştığı belirtildi.
Azerbaycan askerlerinin sızma girişimini fark etmesiyle çıkan çatışmada Ermenilerin istihbarat-sabotaj grubunun kayıp vererek geri çekilmek zorunda kaldığı ve çıkan çatışmada 1 Ermeni askerinin canlı olarak ele geçirildiği kaydedildi.
Bakanlık, ele geçirilen Ermeni askeri Karen Kazaryan’ın fotoğrafını da yayınladı.
Kaynak: İHA