  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Azerbaycan ordusunun geniş çaplı tatbikatı sürüyor

Azerbaycan ordusunun 15 bin askerin katılımıyla başlattığı geniş çaplı tatbikatta temsili düşman hedeflerine atışlar yapıldı.

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Azerbaycan ordusunun geniş çaplı tatbikatı sürüyor

Azerbaycan ordusunun 15 bin askerin katılımıyla başlattığı geniş çaplı tatbikatta temsili düşman hedeflerine atışlar yapıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre 18 Eylül'de başlayan tatbikatın atış aşamasının hayata geçirildiği bildirildi.

Açıklamaya göre 15 bin asker, 150 tank ve zırhlı araç, 120 çeşit füze ve top sistemi, 20 uçak ve helikopter, yeni nesil radyoelektronik keşif araçları ve insansız hava araçlarının yer aldığı tatbikatta, temsili düşman hedefleri vurularak imha edildi.

Yarın sona erecek tatbikatın bu aşamasını, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da izledi. 

Etiketler: azerbaycan ordusu, Azerbaycan ordusu tatbikat, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
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