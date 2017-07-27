Avustralya Kuzey Kore'den endişe ediyor

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Kuzey Kore'nin çok yakın zamanda hatta Kore Savaşı’nın bitiş yıl dönümü olan 27 Temmuz'da bile füze denemesi yapabileceğini söyledi.

Avustralya Yayın Kurumuna konuşan Bakan Bishop, Kuzey Kore'nin yakın zamanda füze denemesi yapacağı yönünde bilgiler aldıklarını belirterek, bu denemelerin Kore Savaşı’nın bitiş yıldönümü 27 Temmuz’da yapılabileceğini ifade etti.

Kim Jong Un yönetiminin orta ve uzun menzilli nükleer silahlara sahip olmasının sadece bölge için değil, dünya için de tehdit olduğuna dikkati çeken Bishop, "Tehditleri çok ciddiye alıyoruz ve bu yüzden Kore yarımadasında barış ve istikrarın sağlanması için benzer fikirdeki ülkelerle birlikte çalışıyoruz." dedi.

Bishop, Kuzey Kore'nin en büyük maddi destekçisinin Çin olduğuna işaret ederek, Çin'in bölgede daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Saldırı tehdidi gerilimi artırdı

Kuzey Kore yönetimi geçtiğimiz nisan ayında ABD’nin peşinden "körü körüne" gitmekle suçladığı Avustralya'ya nükleer saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Söz konusu tarihte resmi temaslar için Avustralya'da bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'ye cevap vererek "Çin, Kuzey Kore ile baş edemiyorsa, ABD ve müttefiklerimiz yapacak." diye konuşmuştu.

Kuzey Kore'nin, temmuz başında Avustralya'nın Darwin kentine ya da Alaska'ya ulaşabilme potansiyeline sahip, uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesinin ardından Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, Kuzey Kore'nin ABD'ye nükleer savaş başlığı fırlatması halinde ülkesinin, Washington yönetiminin yanında yer alacağını açıklamıştı.