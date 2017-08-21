  • 21 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Avrupa'daki yumurta krizinin yeni durağı İtalya

Avrupa'daki yumurta krizinin yeni durağı İtalya

Avrupa’nın pek çok ülkesinde görülen böcek ilaçlı yumurtalardan İtalya’da da tespit edildi.

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Avrupadaki yumurta krizinin yeni durağı İtalya

Avrupa’nın bazı ülkelerinde bu ay başında tespit edilen böcek ilacı fipronilli yumurta krizi İtalya’ya da sıçradı.

İtalya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, krizin ortaya çıktığı andan itibaren ülke genelinde toplanan 114 numuneden 2’sinde fipronil tespit edildiği belirtildi.

İncelemelerde sonucu pozitif çıkan numunelere, Lazio ve Marche bölgelerinde rastlandığı ifade edildi.

Tüketici Hakları Derneği Coldiretti ise bakanlıktan, fipronil bulaşan ürünleri ve bunların tedarikçi firmalarının isimlerini bir an önce kamuoyuna duyurmasını istedi.

Avrupa'da Hollanda, Fransa, Almanya ve Belçika'da yumurtalarda fipronil tespit edilmesinin ardından patlak veren kriz, ihracat dolayısıyla Asya'da bazı ülkeler dahil 19 ülkeye yayılmış durumda.

Milyonlarca yumurta imha edildi

Hızla büyüyen yumurta krizi sonucu milyonlarca yumurta süpermarket rafları ve depolardan alınarak imha edildi. Avrupa genelinde ise 150 çiftlik geçici olarak kapatıldı.

Fipronilin, özellikle tavuk sektöründe bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için kullanılan böcek ilacı olmasına rağmen AB'de, insan tüketimi için yetiştirilen tavuk gibi kümes hayvanlarında kullanılması yasak.

Dünya Sağlık Örgütü, fipronilin "orta düzeyde zararlı madde" olduğunu, çok fazla tüketilmesi durumunda böbrek, ciğer ve tiroit bezine zarar vereceğini bildiriyor.

Etiketler: İtalya, böcek ilaçlı yumurta, avrupa, yumurta krizi
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