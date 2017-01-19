Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Hans-Georg Maassen, "PKK, Avrupa'da ve Almanya'da bir terör örgütü muamelesi görmektedir. Şu anda bunun değişmesini, farklı bir değerlendirme yapılmasını gerektirecek bir emare yok" dedi.

Maassen, Yabancı Gazeteciler Cemiyeti (VAP) üyeleriyle bir araya geldiği etkinlikte, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"PKK’lılar ile Türk vatandaşları arasında ihtilaflara tanık oluyoruz"

Türkiye’deki Çözüm Süreci döneminde bölücü terör örgütü PKK'nın Almanya'da dikkat çeken eylemlerde bulunmadığını, ancak para toplamaya devam ettiğini belirten Maassen, örgütün bu dönemde iç güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturmadığını kaydetti.

Son dönemde ise Türkiye’deki gelişmelerin Almanya’ya yansıdığına işaret eden Maassen, "Türkiye’de Türk devleti ile PKK arasındaki çatışmanın Almanya’daki güvenlik durumuna da gayet tabii ki etkileri oluyor. PKK’lılar ile Türk vatandaşları arasında ihtilaflara defalarca tanık oluyoruz." dedi.

Almanya'daki FETÖ yapılanması

Almanya’daki FETÖ yapılanması ve bunun Alman iç istihbarat servisi tarafından izlenip izlenmediği yönündeki bir soruya ise Maassen, “Almanya’da gözlem altında değiller. Çünkü gözlem altına alınması için yeterli dayanak noktalarına sahip değiliz” yanıtını verdi.

Alman basınında çıkan, Türk istihbaratının Almanya’daki Türk toplumu üzerinde etkide bulunmaya dönük faaliyetlerde bulunduğu iddialarıyla ilgili bir soru üzerine de Maassen, “Almanya’da Alman çıkarlarına karşı istihbarat faaliyeti niteliğinde operasyonların yürütülmesini kabul edemeyiz. Bu nedenle Türkiye gibi NATO ortağımız söz konusu olursa da buna karşı çıkıyoruz.” diye konuştu.

"Avrupa yeni terör saldırılarına hedef olabilir"

Berlin’de Noel pazarını hedef alan ve 12 kişinin ölümüne yol açan saldırıyla ilgili soruları yanıtlayan Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı, Almanya’nın terör örgütü DAEŞ’in hedefinde olduğunun bilincinde olduklarını söyledi.

Geçen yıl Avrupa’nın 15, Almanya’nın da 5 terör saldırısına hedef olduğunu anlatan Maassen, Avrupa’nın Almanya dahil yeni terör saldırılarına hedef olabileceği uyarısında bulundu.

Hans-Georg Maassen, eskisi gibi yurtdışından gelen bir ekibin terör saldırısı düzenlediği dönemlerin geride kaldığını çok daha karmaşık senaryolarla karşı karşıya olunduğunu söyledi. BfV Başkanı, “Bu süreç halen bitmiş değil. Avrupa’da, Almanya dahil, yeni saldırıların düzenlenebileceğinden yola çıkmalıyız” dedi.