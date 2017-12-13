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Avrupa Parlamentosu'ndan döner kararı

Avrupa Parlamentosu, dondurulmuş döner etinin yasaklanmasına yol açabilecek düzenleme talebini geri çevirdi.

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Avrupa Parlamentosundan döner kararı

Avrupa Parlamentosu, fosfat katkı maddesi kullanıldığı için dondurulmuş döner etinin yasaklanmasına yol açabilecek düzenleme talebini geri çevirdi.

Brüksel'de toplanan AP Gıda Komitesi, dönerde gıda katkı maddesi fosfatın yasaklanmasına ilişkin teklifi görüşmüştü.

AP üyeleri, fosfatın kalp sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle döner ve kebaplarda kullanımının yasaklanmasını istemişti.

Avrupa Parlamentosu Gıda Komitesi'nin, dönerde, gıda katkı maddesi fosfatın kullanımının yasaklanması yönündeki talebi bugün AP Genel Kurulu'nda karara bağlandı. Kararda dondurulmuş döner etinin yasaklanmasına yol açabilecek düzenleme talebi geri çevrildi.

Ayrıntılar gelecek

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