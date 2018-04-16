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Avrupa Komisyonu FETÖ için ilk kez 'terör örgütü' ifadesini kullandı

Avrupa Komisyonu'nun yarın açıklayacağı Türkiye raporunda, FETÖ için ilk kez "Türkiye'nin terör örgütü olarak tanımladığı" ifadesi yer alıyor.

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Avrupa Komisyonu FETÖ için ilk kez terör örgütü ifadesini kullandı

Avrupa Komisyonu’nun yarın açıklayacağı Türkiye raporunun taslağı belli oldu. Raporda, ilk kez Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesine de atıf var.

Darbe girişimi için "ciddi bir tehdit" ifadesinin kullanıldığı raporda, "Türkiye’nin önlem almaya hakkı vardır" denildi.

Komisyon’un bu yılki Türkiye raporunun taslağında FETÖ iması da yer aldı. Raporda ilk kez "Türkiye’nin terör örgütü olarak tanımladığı" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin darbe girişimi nedeniyle ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu kabul eden Komisyon, Ankara’nın demokratik kurumlarını korumak amacıyla önlem almaya hakkı olduğunu teyit etti.

Rapor, 17 Nisan’da açıklanacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: fetö, Avrupa Komisyonu
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