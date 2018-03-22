Avrupa Birliği'nden Tunus'a 20 milyon euroluk destek

Tunus Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ziyad el-Azari ile Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn tarafından imzalanan sözleşmeyle, Tunus'ta hükümetin konumunu pekiştirerek sivil toplumun katılımını artırmanın yanı sıra bağımsız organların desteklenmesi amaçlanıyor.

AB Komiseri Hahn, 2011'den bu yana Tunus sivil toplumunun desteklenmesi kapsamında yaklaşık 46 milyon euro değerinde 113 projenin AB tarafından finanse edildiğini belirtti.

Kuveyt'ten kredi

Öte yandan, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu da Tunus'un 15 ilinde bulunan hastanelerin medikal bölümlerini geliştirmek için yaklaşık 16,5 milyon dolar kredi sağlayacak.

Tunuslu Bakan Azari ile Kuveyt Kalkınma Fonu Genel Müdürü Abdulvehhab Ahmed el-Bedr arasında imzalanan anlaşmaya göre, Tunus'un söz konusu krediyi, 4 yıldan sonra 20 yıl boyunca yüzde 1,5 oranında faizle ödemesi gerekiyor.

Kaynak: AA