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Avrupa Birliği'nden ABD'ye "demokrasi" uyarısı

Avrupa Birliği, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılma kararıyla ilgili, "ABD'nin dünya sahnesinde demokrasinin destekçisi rolünü baltalamaktadır" açıklamasını yaptı.

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Avrupa Birliğinden ABDye &quot;demokrasi&quot; uyarısı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS), ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılma kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugünkü karar, ABD'nin dünya sahnesinde demokrasinin destekçisi rolünü baltalamaktadır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, AB'nin çok taraflılık ve daha geniş BM sisteminin "sadık" destekçisi olmaya devam edeceği belirtildi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldığını açıklayarak, "Bu konsey ismine layık değil" demişti.

Kaynak: AA

Etiketler: insan hakları konseyi, Demokrasi, BM, Avrupa Birliği, abd
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