Avrupa Birliği dönem başkanlığı Bulgaristan'a geçti

Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı, birliğin en yoksul üyesi olan Bulgaristan'a geçti.

Estonya'dan bugün devraldığı AB Dönem Başkanlığını 30 Haziran 2018'e kadar yürütecek olan Bulgaristan'ın programına göre, AB'de ekonomi ve sosyal uyum konularına öncelik verilecek. Ayrıca, AB içerisinde ekonomik ve parasal birliğin daha fazla derinleştirilmesi hedeflenecek.

Avrupa'nın istikrar ve güvenliği bir başka öncelikli konu olacak. AB'nin dış sınırlarının güvenliğinin artırılması, daha etkin bir göç yönetimi ve üye ülkeler arasında savunma alanında iş birliğini daimi hale getirmeyi öngören Yapılandırılmış Daimi İşbirliği (PESCO) projesinin uygulanması sağlanacak.

Batı Balkanlar

Batı Balkanlar'daki aday ülkelerden Arnavutluk, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan'ın katılım reformları desteklenecek ve bölge ülkelerine daha fazla destek verilecek.

Sofya yönetimi bu ülkelerin tam üyeliğine ayrı bir önem veriyor.

Türkiye ile işbirliği

Türkiye ile diyalog ve işbirliği yakın biçimde sürdürülecek. Türkiye-AB sığınmacı mutabakatının tam olarak uygulanması desteklenecek. Türkiye ve Batı Balkan ülkeleriyle terörle mücadele konusunda işbirliğine özellikle önem verilecek.

Bulgaristan 6 ay boyunca 300 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Bu etkinlikler, dönem başkanlığının 11 Ocak'ta Sofya'da düzenlenecek devir teslim töreniyle başlayacak.

Dönem Başkanlığı 6 ay sürüyor

AB Konseyi Dönem Başkanlığı 6 aylık sürelerle üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak üstleniliyor. Dönem başkanı ülke, AB Konseyi toplantılarına başkanlık ediyor ve AB için öncelikli konuların belirlenmesini sağlıyor.

2018'in ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığı görevini Avusturya devralacak.

Kaynak: TRT Haber / AA