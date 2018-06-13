Atmosferde 4,6 milyar yıllık Güneş Sistemi yapı taşı parçacıkları keşfedildi

Hawaii Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacı Hope Ishii'nin ekibinin yürüttüğü çalışmada, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) stratosferik hava taşıtıyla toplanan parçacıkların kimyasal bileşenleri, Berkeley Laboratuvarı'nda bulunan Gelişmiş Işık Kaynağı (ALS) kullanılarak incelendi.

Gök bilimciler, Güneş Sistemi'nin başlangıcında ortaya çıkan kuyruklu yıldızlarda muhafaza edilmiş 4,6 milyar yaşında toz parçacıkları keşfetti.

Bilim insanları, atmosferin üst katmanlarından toplanan bu yıldız tozlarının metal ve sülfürlerle bezeli camsı parçacıklardan meydana geldiğini açıkladı.

Ishii, bu tozların incelenmesiyle Güneş Sistemi'nin oluşumu ve yıldızlar ile gezegenlerin yapı taşlarına dair oldukça önemli bilgilerin elde edileceğini söyledi.

Araştırmanın sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA