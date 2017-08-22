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Astana'daki Suriye toplantısı ertelendi

Ağustos sonunda yapılması planlanan Suriye konulu 6. Astana toplantısı eylüle ertelendi.

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Astanadaki Suriye toplantısı ertelendi

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, başkent Astana’da ağustos sonunda yapılması planlanan Suriye konulu 6. toplantının eylül ortasında yapılabileceğini belirtti.

Abdrahmanov, hükümet binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'dan aldıkları bilgiye göre, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran’ın ağustos ayının sonuna kadar uzmanlar seviyesinde teknik görüşme gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Söz konusu teknik görüşmede Suriye konulu 6. Astana toplantısının gündemi ve net tarihinin belirleneceğini ifade eden Abdrahmanov, "Ön belirlemelere göre toplantı eylül ortasında olabilir." dedi.

Astana'daki Suriye konulu 5. toplantı 4-5 Temmuz'da yapılmış, toplantıda çatışmasızlık bölgelerinin belirlenmesi tartışılmıştı.

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