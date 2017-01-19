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Astana'da BM'yi Mistura temsil edecek

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye Özel Temsilcisi de Mistura'dan, Astana'daki Suriye görüşmelerinde BM heyetine başkanlık etmesini istedi.

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Astanada BMyi Mistura temsil edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'dan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerinde BM heyetine başkanlık etmesini istediği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki durumu ele almak için Astana'da Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla düzenlenecek toplantıya, de Mistura'nın da davet edildiğini belirtti.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Cenevre'de Suriye içi müzakerelerin yeniden başlaması öncesinde, Astana toplantısının olumlu bir adım olmasını dört gözle bekliyor." ifadesine yer veren Dujarric, toplantıya üst düzey katılımın olacağını, karmaşık ve önemli konuların ele alınabileceğini ve bu bağlamda Genel Sekreter Guterres'in, de Mistura'dan toplantıya katılacak BM heyetine başkanlık etmesini istediğini kaydetti.

Etiketler: Suriye ateşkes, mistura, Suriye görüşmeleri, BM, bm heyeti
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