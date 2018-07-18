Arakanlılar'ın tek isteği Myanmar'a vatandaş olarak dönmek

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, 14-16 Temmuz'da Bangladeş'e yaptığı ilk ziyaretinde Cox's Bazaar'da Arakanlı sığınmacılarla bir araya geldi.

Burgener ziyareti sırasında, Arakanlı sığınmacıların hikayelerini ve onlara karşı işlenen ''akıl almaz'' suçları dinledi. Ciddi insan hakları ihlallerine rağmen Arakanlı sığınmacılar, kendilerini ziyaret eden BM Myanmar Özel Temsilcisine, "Güvenlik garantileri ve vatandaşlık verilirse elverine dönme konusunda istekli olduklarını" söyledi.

23 Temmuz Pazartesi günü New York'a yapacağı ziyareti sırasında BM Güvenlik Konseyini bilgilendirecek olan Burgener, eylül ayının başlarında ise Myanmar'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

700 bin Arakanlı evlerinden uzakta

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

Myanmar hükümeti sözünde durmuyor

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

Kaynak: AA